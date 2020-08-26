В Новоуральске без вести пропал 43-летний мужчина

09:39 | 27.08.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Новоуральске в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 43-летнего Сергея Полозникова. Последний раз мужчину видели 23 августа, передаёт поисковой отряд «Прорыв».



Приметы: рост 180 см, спортивное телосложение, тёмно-серые глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи был одет в голубые джинсы, серую футболку, тёмную ветровку с жёлтыми полосками и чёрные туфли.



Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом заместителю руководителя отряда Екатерине по телефону +7 932 120-99-17.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»