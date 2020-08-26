В центре Екатеринбурга «похитили» женщину

09:16 | 27.08.2020

Фото: gazeta.ru

Накануне, 27 августа, в Екатеринбурге на перекрёстке Ленина-Мамина-Сибиряка молодой человек на BMW X5 схватил девушку и швырнул её в салон. Очевидцы восприняли это за похищение.



Во время происходящего девушка плакала и просила отпустить её, но мужчина на это не реагировал. На просьбы прохожих молодой человек отвечал бранью.



Очевидцы сообщили о хищении в полицию. Позже хозяин машины, в которой увезли девушку, был установлен.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, к делу подключился отдел по борьбе с организованной преступностью полиции.



Оказалось, что замеченные граждане – супруги. Молодой человек ссорился со своей женой, когда они ехали на машине за город. Девушка решила выйти из машины, но супруг догнал её и вернул в автомобиль.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»