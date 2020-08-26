«Урал» потерпел поражение в игре с «Ростовом»

00:27 | 27.08.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» проиграл «Ростову» на выездном матче в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.



Единственный гол забил Кенто Хасимото на 59 минуте игры.



В настоящий момент «Урал» находится на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ с 5 очками. «Ростов» располагается на 6 месте, у него 9 очков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»