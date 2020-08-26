В Свердловской области проведено 8170 исследований проб на коронавирус

20:06 | 26.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 8170 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 8075 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1 208 007 исследований, обследовано 1 134 648 человек.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»