В Свердловской области во время пандемии снизился уровень подростковой преступности

19:36 | 26.08.2020

Фото: zanmsk.ru

Во время пандемии в Свердловской области снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Как сообщил Уполномоченный по правам ребенка на Среднем Урале Игорь Мороков, с начала года подростки совершили порядка 750 преступлений.



В прошлом году в аналогичный период это число было на уровне 800-900. Снижение случилось за сокращения многоэпизодности, то есть случаев, когда ребенок совершает несколько преступлений. Стоит отметить также, что снизилось количество фактов применения насилия в отношении детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»