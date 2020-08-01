В Свердловской области 28-летнюю девушку обвиняют в краже денег своей бабушки

18:22 | 26.08.2020

Фото: sps-sng.ru

В Пригородном районе Свердловской области 28-летняя девушка обвиняется в краже денег со счета своей бабушки, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемая взяла банковскую карту своей 71-летней бабушки, завела её данные в «Мобильный банк» и получила возможность распоряжаться средствами пенсионерки. С августа по сентябрь 2019 года девушка похитила со счета бабушки 54 тысячи рублей.



Обвиняемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»