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18:01 | 26.08.2020
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Юные игроки «Урала» выиграли «Кубок будущих легенд»
За победу боролись 12 коллективов. Юные уральцы сумели добраться до финала, в котором обыграли ребят из города Ливны. Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль сделал Прохор Сунцов, ставший лучшим игроком всего турнира. Главным бомбардиром стал также уралец Марк Волынский.
«Мы провели замечательный турнир. Мальчишки выполнили абсолютно все, что мы готовили. У ребят проходили прекрасные розыгрыши угловых, аутов. Я требовал переключаться от обороны в атаку и вступать моментально в отбор при потере. Самое важное, на мой взгляд, это доверие, которое есть у меня с мальчишками. Благодаря этой связи они достаточно быстро прогрессируют. Моя философия заключается в том, чтобы мои подопечные получали удовольствие от своих правильных и не правильных действий, чтобы любили игру. Результаты сейчас для нас не основное», - рассказал тренер команды Анатолий Тарасенко.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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