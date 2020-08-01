В Асбесте сотрудница детсада незаконно присвоила более 1,8 миллиона

17:50 | 26.08.2020

Фото: finrussia.ru

В Асбесте заведующую детсадом признали виновной в присвоении в особо крупном размере с использованием служебного положения. Всего подсудимая незаконно получила более 1,8 миллиона рублей, об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Асбест Следственного комитета по Свердловской области Рената Сухарева.



«Следствием и судом установлено, что подсудимая в период с января 2014 по апрель 2019 годов неправомерно вносила корректировки в протоколы заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат, а также издавала и подписывала приказы, в том числе, о стимулирующих и дополнительных выплатах педагогическим работникам, о единовременных и премиальных выплатах, тем самым, самостоятельно увеличивая размер выплат стимулирующего характера четырём воспитателям детского сада. В дальнейшем подсудимая требовала от указанных воспитателей передавать ей часть начисленных им выплат стимулирующего характера после их получения. Воспитатели, находясь в зависимом положении от заведующей детского сада, не подозревая о её преступном умысле и выполняя её прямые указания, передавали заведующей часть полученных выплат стимулирующего характера в суммах, требуемых подсудимой», - рассказали в СКР.



О преступлении заведующей узнали после обращения одного из подчиненных к руководителю СКР. Затем следователи организовали проверку и возбудили уголовное дело. Свою вину сотрудница детсада не признала. Ей назначили 2,5 года исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»