В Нижнем Тагиле открылась обновлённая площадь на улице Зари

16:36 | 26.08.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась площадь на пересечении улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» уложили на площади новую тротуарную плитку, установили современное освещение, построили парковку на 54 места, а также высадили деревья и газон.



В торжественной церемонии открытия принял участие мэр города Владислав Пинаев.



«Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию ещё три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом посёлке, парк Победы и экопарк в микрорайоне "Муринские пруды"»,- заявил Владислав Пинаев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»