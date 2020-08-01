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15:35 | 26.08.2020
Фото: kp.ru
В Екатеринбурге подешевел минимальный набор вещей для школьника
В набор вещей для мальчика вошли сорочка, брюки, джемпер, полуботинки, новый ранец, ручка, карандаш, тетрадка, альбом для рисования, фломастеры, спортивный костюм и кроссовки. Стоимость всего этого в июле составила 11 290 рублей (на 33 рубля меньше, чем в прошлом году).
Для пятиклассницы же подбирались тот же комплект канцтоваров, спортивная форма, новый портфель, полушерстяной школьный сарафан, блузка и ботинки. Стоимость составила 10 640 рублей (меньше прошлого года на 255 рублей).
Всего затраты условной семьи составили 21 931 рубль, что на 287 рублей меньше 2019 года (тогда было 22 218).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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