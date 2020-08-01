В Екатеринбурге закончили реконструкцию сквера на Шейнкмана

14:56 | 26.08.2020

Фото: администрация Верх-Исетского района

В Екатеринбурге завершили реконструкцию сквера на улице Шейнкмана, 19. Обустройство проводилось в два этапа, и сейчас зелёная роща в Верх-Исетском районе отвечает всем требованиям безопасности.



Часть работ была выполнена в прошлом году. Текущим летом был реализован второй этап реконструкции. В сквере заасфальтировали тротуар площадью 280 квадратных метров, а также завершили озеленение и высадку новых насаждений.



По словам начальника отдела благоустройства и транспорта Администрации Верх-Исетского района Сергея Чупракова, на месте проведены работы по замене разрушенного ограждения. Взамен полуразрушенного чугунному установили антивандальное пластиковое. Также на месте отремонтировали лестничный спуск, добавив пандус и поручень для маломобильных групп населения.



В сквере омолодили деревья, удалили аварийные зелёный насаждения, восстановили газоны, выложили плиткой пешеходную часть и организовали зоны отдыха, установив скамейки и урны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»