Новости дня
14:26 | 26.08.2020
Фото: http://дума-берёзовский.рф
«Березовский рудник» уличили в массовых нарушениях природоохранного законодательства
В ходе проведения проверки выявлены 11 нарушений обязательных требований природоохранного законодательства. Так, выявлено три нарушения в области охраны атмосферного воздуха, по одному нарушению в области охраны и использования водных объектов и начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, по 2 нарушения в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, в области использования охраны земельных ресурсов и в области обращения с отходами.
Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
По факту выявленных правонарушений в отношении юридического и должностных лиц ООО «Березовский рудник» возбуждены административные дела по ст.8.1, ст.8.5, ч.2 ст.7.3 КоАП РФ, планируется возбуждение административных дел по ст. 7.6, ч.4 ст.8.2, ч.2 ст.7.3, ст.13.19 КоАП РФ. Организации грозят крупные штрафы.
© «Вечерние ведомости»
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