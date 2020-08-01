Роспотребнадзор изымает из обращения уральский «Цитрамон П»

14:10 | 26.08.2020

Фото: zen-top.ru

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отозвала из обращения серию препарата «Цитрамон П» (№ 500819), произведенного на екатеринбургском предприятии «Уралбиофрам».



В письме, размещённом на сайте Росздравнадзора, указано, что препарат не соответствуют качеству по показателю «растворение». В «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения.



Контроль за изъятием таблеток должны провести территориальные органы Росздравнадзора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»