В Тугулыме директор и главбух муниципального учреждения обвиняются в присвоении 15 миллионов рублей

13:36 | 26.08.2020

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовного делу в отношении директора и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа».



Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Кроме того, главный бухгалтер обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).



По версии следствия, в период с января 2013 года по март 2019 года, а также в период с января 2014 года по январь 2019 года совершили хищение вверенных денежных средств на общую сумму более 15 млн. рублей, причинив организации ущерб в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело направлено в Тугулымский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, а санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ – до 10 лет.

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