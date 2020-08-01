Фасад Свердловской киностудии украсят кинематографичные граффити

13:14 | 26.08.2020

Фото: Свердловская киностудия

На фасаде Свердловской киностудии появятся граффити, на которых изобразят сюжеты и актеров из фильмов. Сейчас ведутся переговоры с художниками, а приступить к реализации задумки планируют уже завтра, 27 августа.



Согласно плану, на стене площадью 468 кв. метров появятся 13 картин, в том числе «Демидовы», «Угрюм-река» и «Безымянная звезда». Некоторые граффити создадут в цвете, а некоторые – будут чёрно-белыми.



Все предложения и заявки можно присылать на почту info@stranamedia.com.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»