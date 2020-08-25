Число больных COVID-19 в России превысило 970 тысяч

12:44 | 26.08.2020

Фото: inform.kz

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 403 человека.



Больше всего новых заражённых зафиксировано в Москве (640 человек), Санкт-Петербурге (181), Московской (143), Ростовской (130) Нижегородская (129) областях.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»