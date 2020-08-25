Ещё полсотни екатеринбуржцев заразились коронавирусом

12:40 | 26.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 12 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки на Свердловской области зарегистрировали 122 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24720 человек. Выписано 60 человек. Общее число вылечившихся достигло 19686. Зафиксировали ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 432.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»