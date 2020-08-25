COVID-19 унёс жизни ещё 12 свердловчан

12:37 | 26.08.2020

Фото: mos.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 432.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 122 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24720 человек. Выписано 60 человек. Общее число вылечившихся достигло 19686.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»