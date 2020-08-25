В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса

12:33 | 26.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 122 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24720 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+50), Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Североуральска и Серова.



Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 270. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 60 человек. Общее число вылечившихся достигло 19686.



Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. с начала пандемии скончались 432 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»