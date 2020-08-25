В Екатеринбурге продлили закрытие движения по двум улицам

12:22 | 26.08.2020

В Екатеринбурге строители продлили закрытие движения транспорта по двум улицам – Каменотёсов и Фрезеровщиков.



Так, ООО «АстраТехСтрой» до 5 октября продлевает закрытие участка улицы Каменотёсов от дома № 11 до дома № 2/1. Там проводится строительство тепловой сети, предназначенной для подключения жилого дома № 2/3 на улице Шолохова.



До 25 сентября закрыто движение по улице Фрезеровщиков (от улицы Старых большевиков до улицы Шефской). Там идёт реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»