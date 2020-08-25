ФК «Урал» проведёт матч с «Ростовом»

11:52 | 26.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 26 августа, футбольный клуб «Урал» в Ростове-на-Дону проведёт матч 5 тура ТИНЬКОФФ РПЛ. На выезде команда сыграет с местным «Ростовом».



Начало игры состоится в 22:30. Прямая трансляция встречи пройдёт на телеканале «Матч! Футбол 1».



Отметим, в настоящее время «Урал» и «Ростов» в турнирной таблице разделяет одно очко. В прошлом сезоне оба матча между командами завершились вничью.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»