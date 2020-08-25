В небе над Екатеринбургом заметили военную технику

11:27 | 26.08.2020

Фото: Горина Соловьёва / «Областная газета»

Военная авиация была замечена в небе над Екатеринбургом в нескольких районах – на Сортировке, Елизавете, в Академическом и в коттеджном посёлке «Ромашкино».



В ЦВО объяснили, что военная авиация летала над столицей Урала в рамках тренировок к военно-техническому форуму «Армия-2020».



«В программу форума включен, помимо статического, также и динамический показ, в ходе которого будут показывать розыгрыши отдельных элементов боевых эпизодов»,- рассказали в пресс-службе ЦВО.



Отмечается, что проведение тренировок динамической составляющей форума также запланировано на сегодня, 26 августа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»