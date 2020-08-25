Пенсионерка на Урале отсудила у торговой сети 180 тысяч рублей

10:57 | 26.08.2020

Фото: infpol.ru

В Березовском прокуратура через суд обязала крупную торговую сеть выплатить компенсацию 92-летней женщине, которая получила травму на входе в магазин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.



Установлено, что 21 ноября 2019 года пенсионерка при входе в магазин на Театральной, проходя через автоматические раздвижные двери, получила удар створкой двери в результате их некорректной работы.



Женщина получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Она утратила способность самостоятельно передвигаться.



Прокурор Березовского направил исковое заявление в суд о взыскании в пользу женщины расходов на лечение и приобретение специальных средств для передвижения, а также компенсацию морального вреда, причиненного в результате полученных травм.



Пенсионерка в сумме должна получить 180 тысяч рублей. Судебный акт в силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»