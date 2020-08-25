Житель Екатеринбурга осуждён за уклонение от уплаты алиментов

10:40 | 26.08.2020

Фото: classomsk.com

Житель Екатеринбурга задолжал свыше 250 тысяч рублей по алиментам, в результате чего ему назначили 30 часов исполнительных работ.



По решению суда мужчина должен был выплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочки ежемесячно, однако он этого не делал. Из-за уклонения от уплаты в отношении должника было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Кроме того, должник нарушил законодательство об исполнительном производстве, поскольку не сообщил о перемене места работы. Он получил ещё один протокол об административном правонарушении, но уже по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ.



Мужчина оплатил полную сумму задолженности. При этом 30 часов всё же отработает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»