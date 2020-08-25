Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень

10:16 | 26.08.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 109 км трассы Екатеринбург – Тюмень в результате лобового столкновения автомобилей «КамАЗ» и «ВАЗ-2106» погиб водитель легковушки. ДТП произошло накануне вечером.



Очевидцы рассказали, что водитель «ВАЗ» начал обгонять попутный транспорт и выехал на встречную полосу, где двигался «КамАЗ». Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, выехав на встречку. В этот момент водитель легкового автомобиля вывернул руль вправо, в сторону «КамАЗа», после чего столкновения было уже не избежать.



В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что в результате ДТП скончался водитель «ВАЗ» 1968 года рождения. За рулём грузовика находился мужчина 1992 года рождения.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



«Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства ДТП и степень виновности водителей, проводится проверка»,- отмечают в ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»