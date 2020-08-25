Футбольный клуб «Урал» пополнил Алексей Евсеев

09:59 | 26.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» заключил контракт с 26-летним российским полузащитником Алексеем Евсеевым. Раньше он уже играл за свердловскую команду.



Как отмечает пресс-служба «Урала», Алексей выступал в Екатеринбурге в 2017-2018 годах. В октябре 2017 становился лучшим игроком месяца. До этого Евсеев выступал за «Факел» на правах аренды из «Ротора».



В «Урале» Алексей будет играть под 30-м номером.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»