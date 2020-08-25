В Екатеринбурге сбили ребёнка на самокате

09:44 | 26.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге напротив дома № 2 на улице 22 Партсъезда произошла авария, в результате которой пострадал девятилетний мальчик.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, 72-летний водитель Honda на нерегулируемом перекрестке Машиностроителей – Красных Партизан сбил ребёнка, который переезжал дорогу на самокате.



Мама мальчика рассказала, что сын пошёл гулять на бульвар Культуры к своим друзьям. Как пояснил водитель, он на небольшой скорости выехал с парковки магазина, и неожиданно справа появился мальчик на самокате. Водитель начал экстренно тормозить, но наезда избежать не удалось.



«В лечебном учреждении пострадавший осмотрен, ему оказана медицинская помощь. Медики констатировали у мальчика сочетанные травмы»,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»