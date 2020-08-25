50 человек оказались на улице из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге

09:29 | 26.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар в жилом 17-этажном доме на улице 8 Марта. Из горящего здания эвакуировались 50 человек, в том числе трёх детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 23:18. На место отправились 12 человек личного состава на четырёх единицах техники. С помощью масок по лестничным маршам спасли трёх человек.



«В 23:30 огонь локализован, в 23:35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:31»,- сообщает пресс-служба.



В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»