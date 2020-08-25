На Урале пропала ушедшая в лес пенсионерка

09:12 | 26.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Староуткинске в Свердловской области разыскивают без вести пропавшую 61-летнюю Татьяну Селедкову. 25 августа около 10:00 она ушла в лес и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 164 см, 38-й размер обуви, нормальное телосложение, голубые глаза, тёмно-русые короткие волосы. В день исчезновения была одета в синий жилет, голубые лосины, синие резиновые сапоги и светлую косынку. С собой брала плетёную корзинку.



Если вы видели пропавшую бабушку или можете принять участие в её поиске – сообщите об этом инфоргу Дмитрию по телефону 89126674603.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»