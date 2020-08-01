В Свердловской области провели почти 1,2 млн тестов на COVID-19

21:08 | 25.08.2020

Фото: Известия

По данным на 25 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 6074 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 5546 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 199 837. Обследовано всего 1 126 573 человека.



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626. Скончались 11 человек, за всё время – 420.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»