Екатеринбуржец открыл стрельбу по девушке и её отцу

21:01 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Житель Екатеринбурга подозревается в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Согласно материалам дела, 24 августа, около 6:00, напротив частного жилого дома на улице Пионерской в посёлке Сабик мужчина открыл огонь из ружья по девушке и её отцу. В результате инцидента они получили множественные огнестрельные ранения в области головы, туловища и рук.



«Подозреваемый, проживающий в Екатеринбурге, приехал в посёлок, чтобы забрать своего родственника. Встреча между потерпевшим и задержанным сразу не заладилась. После ссоры водитель иномарки схватился за ствол, открыв пальбу дробовыми зарядами. Только благодаря счастливой случайности никто не погиб»,- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также выясняются причины конфликта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»