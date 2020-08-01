Подстанция 220 кВ на Урале переведена на дистанционное управление

19:52 | 25.08.2020

Фото: информационный портал Свердловской области

Свердловские энергетики – Специалисты Системного оператора ЕЭС и компании «Россети Урал» – перевели на дистанционное управление подстанцию 220 кВ «Анна».



Такие нововведения позволят в 5-10 раз сократить длительность оперативных переключений и повысить надёжность работы региональной энергосистемы, а также повысить качество управления её электроэнергетическим режимом.



Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, проект реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Опыт региона, по его словам, уже получил поддержку на федеральном уровне и по рекомендации Минэнерго РФ будет тиражироваться в других субъектах страны.



На информационном портале Свердловской области отмечается, что «Анна» снабжает электроэнергией завод «Сухоложскцемент», а также участвует в передаче мощности Рефтинской ГРЭС в Каменский энергоузел.



По словам Смирнова, также на дистанционное управление планируется перевести подстанции «Академическая», «Петрищевская», «Рябина», «Исеть» и «Емелино».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»