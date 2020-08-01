У трёхлетней девочки на Урале удалили опухоль почек V стадии

18:42 | 25.08.2020

Фото: freepik.com

На Среднем Урале специалисты Областной детской клинической больницы провели операцию по удалению опухоли почек V стадии у трёхлетней девочки. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



К врачам в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ малышка из Тугулыма поступила после УЗИ. Полное клинико-лабораторное обследование, включая КТ и МРТ диагностику, подтвердило диагноз, после чего девочке назначили предоперационный курс химиотерапии.



Размер опухоли сократился, однако правую почку сохранить не удалось, поскольку она была сильно поражена. После удаления опухолевого узла левой почки врачи несколько десятков минут оценивали жизнеспособность органа. Когда состояние левой почки было признано удовлетворительным хирурги удалили правую.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»