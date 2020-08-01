В ДТП в Свердловской области серьёзно пострадали дети

17:59 | 25.08.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 25 августа, в посёлке Левиха в Свердловской области произошла авария, в результате которой два ребёнка получили серьёзные травмы.



35-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5» с мотоколяской не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с фонарным столбом. В люльке мотоцикла были двое детей – девятилетний мальчик и шестилетняя девочка.



В результате ДТП девочка получила открытую черепно-мозговую травму (сейчас решается вопрос о транспортировке её в больницу Верхней Пышмы). У мальчика переломы обеих голеней. Дети находятся в ЦГБ Кировграда.



Установлено, что мужчина решил прокатить на мотоцикле своих детей, при этом он был пьян. Все они были без мотошлемов. Сотрудников спецслужб вызвали очевидцы, они же начали оказывать помощь пострадавшим детям. Девочка находилась без сознания, а водитель сохранял спокойствие и осматривал искореженный мотоцикл.



Мотоцикл на регистрационном учёте в ГИБДД не значится, водительского удостоверения водитель не имеет, кроме этого, состоит на учёте у нарколога. Мать несовершеннолетних находилась дома, также в нетрезвом состоянии. После случившегося она пришла на место ДТП, но не осознала произошедшее. Семья неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав.



По факту ДТП проводится проверка. Сейчас мужчина задержан и дает объяснения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»