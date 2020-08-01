Уральский драматург Николай Коляда и артисты его театра выйдут на голодовку

17:35 | 25.08.2020

Уральский драматург и писатель Николай Коляда вместе с сотрудниками своего театра намерен объявить бессрочную голодовку. Артистов «Коляда театра» возмущает, что многие учреждения уже возобновили свою работу, а им работать пока нельзя, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».



«В конце недели выйдем на улицу Ленина, сядем и объявим голодовку: бессрочную, сухую. И будем сидеть всем театром. Все артисты мои выйдут с детьми, есть беременная артистка. Им жрать нечего»,- заявил Коляда.



«Коляда театр» – частное учреждение. С начала пандемии 65 сотрудников не получают зарплату. Кроме того, нечем оплачивать коммунальные платежи. По словам Коляды, у тетра появился небольшой заработок, поскольку артисты дают спектакли в парке Маяковского. Однако, ситуацию это почти не спасает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»