Самолёты из Екатеринбурга в Уфу начнут летать ежедневно

17:19 | 25.08.2020

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Авиарейсы из Екатеринбурга в Уфу станут ежедневными. Направление обслуживается самолётом ATR-72, который вмещает в себя 74 пассажира, сообщает пресс-служба Кольцово.



Дополнительные рейсы в столицу Башкирии появятся в расписании с 1 октября. Сейчас авиакомпания UTair осуществляет рейсы в Уфу только по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.



С октября же полёты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 11:35.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»