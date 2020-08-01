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17:19 | 25.08.2020

Фото: depositphotos.com

Самолёты из Екатеринбурга в Уфу начнут летать ежедневно

Авиарейсы из Екатеринбурга в Уфу станут ежедневными. Направление обслуживается самолётом ATR-72, который вмещает в себя 74 пассажира, сообщает пресс-служба Кольцово.

Дополнительные рейсы в столицу Башкирии появятся в расписании с 1 октября. Сейчас авиакомпания UTair осуществляет рейсы в Уфу только по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С октября же полёты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 11:35.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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