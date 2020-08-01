В Берёзовском разыскивают 15-летнюю девочку

16:32 | 25.08.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Берёзовском в Свердловской области разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Яну Кошкину. Её местонахождение неизвестно уже неделю, с 18 августа.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, серые глаза, светло-русые волосы до плеч волосы. Особые приметы: на виске на волосах выбрит рисунок «зиг-заг», на предплечьях с внутренней стороны обеих рук татуировки в виде букв.



Последний раз девочку видели в чёрной толстовке с капюшоном, тёмно-синих джинсах, светло-серых кроссовках с ярко-оранжевыми и зелёными вставками. С собой Яна брала рюкзак тёмно-бордового цвета.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая девочка – сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»