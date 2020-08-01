16:18 | 25.08.2020

Фото: gazeta.ru

Школы Екатеринбурга получили примерный график каникул в новом 2020/2021 учебном году. Он опубликован департаментом образования горадминистрации.



Осенние каникулы стартуют 26 октября и продлятся до 31 октября 2020 года. Зимние каникулы пройдут с 30 декабря 2020 года до 09 января 2021 года, а весенние – с 22 до 31 марта. Согласно документу, при традиционном режиме обучения первоклассникам могут сделать дополнительные недельные выходные, который пройдут с 8 по 13 февраля.



При этом в департаменте напоминают, что руководители школ Екатеринбурга могут самостоятельно разработать календарный свой учебный график.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»