Куйвашев призвал уральцев привиться от гриппа

15:58 | 25.08.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа. По его словам, в условиях пандемии вакцинация от сезонных заболеваний приобретает особое значение.



Губернатор отметил, что в соответствии с рекомендациями медиков, в регионе рассчитывают поставить прививки 2,5 млн человек, охватив таким образом не менее 60% населения.



«В этом году мы направили дополнительную заявку в Минздрав РФ, чтобы получить вакцины для свердловчан из групп риска в связи с COVID-19 — это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онко- и легочными патологиями», – написал глава региона на своей странице в Instagram.



Куйвашев обозначил, что сам обязательно поставит прививку и от гриппа, и от коронавируса, когда это будет возможно.



Бесплатно прививку от гриппа поставят работникам здравоохранения и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывникам, беременным, уральцам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Также вакцина будет бесплатной для детей от шести месяцев, для школьников и студентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»