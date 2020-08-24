В Екатеринбурге появились ещё две работы в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA художники Денис Vertigo и Code 501 добавили работы в серию проекта «Ночная галерея». Первая работа появилась на Ленина, 48.«Меня интересует все, что связано со свободой. Здесь нарисованы стрекозы, которые разрывают цветную материю и борются за свободу. Когда у Стенограффии начались проблемы и фестиваль был под вопросом, я нарисовал эти эскизы. Стрекозы для меня – символ героев. Я сравнил их со Стенограффией: фестиваль победил и разорвал материю. Он будет жить»,- рассказал Денис Vertigo.Другой объект Code 501 создал на улице Хохрякова, 23. Сергей Ермаков принял участие в фестивале STENOGRAFFIA впервые.