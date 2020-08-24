Средний Урал вошёл в ТОП-5 в программе доступных путешествий

14:56 | 25.08.2020

Фото: Freepik

Свердловская область и Екатеринбург вошли в ТОП-5 регионов, жители которых чаще всего ищут туры в санатории с возможностью получить возмещение.



Средний Урал получил второе место, его обошли в рейтинге Москва и Московская область. На третьей строчке расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область. Затем идут Республика Татарстан и Башкортостан.



Государственная программа по возврату части стоимости туров по России завершится 29 августа 2020 года в 01:59 (по Екб). Туристы смогут приобрести путешествия по всей стране до конца года и в течение пяти рабочих дней получить возврат до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости выбранного направления.



Подробнее о программе можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»