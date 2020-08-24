Под Нижним Тагилом отступил паводок

14:36 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Под Нижним Тагилом от паводковых вод освободились все огородные участки. Как напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, подтопление произошло ещё 20 августа.



В результате подъема уровня воды в реке Тагил подтопленными оказались 72 огородных участка в шести коллективных садах и посёлке Евстюниха. Ситуация всё время находилась на контроле спасателей. На месте работала оперативная группа МЧС России, а для мониторинга обстановки был задействован беспилотный летательный аппарат.



В результате паводка дома не пострадали. Кроме того, не было нарушено жизнеобеспечение населения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»