В Свердловской области назвали даты массовой вакцинации от коронавируса

14:16 | 25.08.2020

Фото: chita.ru

Жителей Среднего Урала начнут прививать от коронавируса с октября. Об этом сегодня, 25 августа, рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время очередного пресс-брифинга.



«Вакцинация от COVID-19 начнется в октябре и будет идти до января 2021 года»,- заявил Павел Креков.



По его словам, сейчас регион находится в стадии устойчивого снижения заболеваемости, однако впереди свердловчан ждёт ещё одно испытание - сезонный грипп.



Также он отметил, что в ближайшие дни в регионе начнётся прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. В область уже поступили 400 тысяч доз вакцин. Креков напомнил, что от обычного гриппа в этом году планируется привить до 75% населения региона. Для этого будут развернуты мобильные пункты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»