В уральском лесу пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

13:58 | 25.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Волчёвка без вести пропал 70-летний Юрий Фадеев. 24 августа он ушёл в лес и не вернулся. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 158 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы. Последний раз его видели в коричневом камуфляжном костюме, резиновых сапогах и белом платке.



Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине по номеру телефона +7 (965) 513 27 99.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»