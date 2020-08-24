В Екатеринбурге у пассажира на вокзале нашли пистолет, объявленный в розыск

13:31 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

В Екатеринбурге у одного из пассажиров на Северном автовокзале в багаже нашли пистолет, который объявлен в розыск в нескольких российских городах.



Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», в комплекте с оружием были восемь патронов.



Мужчину 1983 года рождения, который пытался пронести пистолет, остановили сотрудники ведомственной охраны Министерства транспорта России. Оружие было обнаружено с помощью интроскопа, установленного на входе в здание.



Пассажир задержан и передан сотрудникам полиции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»