Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале поднялся до 0,9

13:08 | 25.08.2020

Фото: РИА Новости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,9 балла.



Напомним, рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 22 августа – 121; 23 августа – 129; 24 августа – 127; 25 августа – 116. Сумма – 493



Дата – количество заболевших: 18 августа – 149, 19 августа – 147; 20 августа – 139; 21 августа – 124; Сумма – 559.



Rt – 493/559=0,9 (0,88).



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626. Скончались 11 человек, за всё время – 420.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»