4 696 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

12:58 | 25.08.2020

Фото: inform.kz

За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 652 человека.



Больше всего заражённых в Москве (681 человек), Санкт-Петербурге (179), Московской области (143), Ростовской области (130) и Хабаровском крае (125).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровело 779 747 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»