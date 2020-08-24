В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 36 человек

12:55 | 25.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 11 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626. Скончались 11 человек, за всё время – 420.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»