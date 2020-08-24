Число скончавшихся свердловчан с COVID-19 достигло 420

12:51 | 25.08.2020

Фото: mos.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 420.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»