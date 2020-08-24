В Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста

12:21 | 25.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром в Екатеринбурге на 14-м километре Сибирского тракта произошла авария, в результате которой погиб велосипедист.



Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, 36-летний водитель Mazda 6 (стаж 13 лет) ехал по Александровскому бульвару со стороны Сибирского тракта в сторону бульвара Экспо и совершил наезд на велосипедиста – он пересекал дорогу справа налево по ходу движения автомашины. От полученных травм велосипедист погиб на месте. Его личность и возраст устанавливаются.



Водитель иномарки пояснил, что велосипедист неожиданно начал пересекать проезжую часть. Водитель попытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»